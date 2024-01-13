Napoli, 90+6'da 3 puana uzandı!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Napoli, Salernitana'yı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.

Serie A'nın 20. haftasında Napoli, Salernitana'yı konuk etti.

Konuk ekip, Antonio Candreva'nın 29. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken Napoli, 45+4. dakikada Matteo Politano'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Maçın 90+6. dakikasında Napoli, Amir Rrahmani'nin golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşma da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Napoli, puanını 31'e çıkarırken ligde son sıradaki Salernitana ise 12 puanda kaldı.

Günün diğer maçında Genoa, konuk ettiği Torino ile 0-0 berabere kaldı.