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Spor

Napoli artık Francesco Calzona'ya emanet

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, Walter Mazzarri'nin yerine göreve yeni getirdiği ismi açıkladı. Başkent ekibi, Slovakya Milli Takımı'nı da çalıştıran Francesco Calzona'yı göreve getirdi.

AA20 Şubat 2024 Salı 09:46 - Güncelleme:
Napoli artık Francesco Calzona'ya emanet
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli, teknik direktör Walter Mazzarri'nin görevine son vererek yerine Francesco Calzona'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce göreve başlayan İtalya çalıştırıcı Mazzarri ile yollar ayrıldı.

Mazzarri'nin yerine ise halen Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran Francesco Calzona getirildi.

55 yaşındaki İtalyan Calzona, Napoli'de daha önce 2015-2018 ve 2021-2022 yılları arasında yardımcı antrenörlük yaptı.

Serie A'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan, bu sezon ise beklentilerin uzağında kalan Napoli, 36 puanla 9. sırada yer alıyor.

Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında yarın Barcelona'yı konuk edecek.

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