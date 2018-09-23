Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Napoli deplasmanda Torino'yu 3-1 mağlup etti

İtalya Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Walter Mazzarri'nin takımı Torino ile Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Napoli karşılaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Walter Mazzarri'nin takımı Torino ile Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Napoli kozlarını paylaştı.

Olimpico'da oynanan karşılaşmada konuk takım Napoli 3-1'lik skorla kazandı. Napoli'nin gollerini 4 ve 59. dakikalarda Lorenzo Insigne ile 20. dakikada Simone verdi kaydetti. Torino'nun tek golü 51. dakikada penaltıdan Andrea Belotti'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Napoli puanını 12 yaparak ligdeki 4. galibiyetini aldı. Torino ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Torino deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Napoli sahasında Parma'yı konuk edecek.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA