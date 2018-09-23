Napoli deplasmanda Torino'yu 3-1 mağlup etti

İtalya Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Walter Mazzarri'nin takımı Torino ile Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Napoli kozlarını paylaştı.

Olimpico'da oynanan karşılaşmada konuk takım Napoli 3-1'lik skorla kazandı. Napoli'nin gollerini 4 ve 59. dakikalarda Lorenzo Insigne ile 20. dakikada Simone verdi kaydetti. Torino'nun tek golü 51. dakikada penaltıdan Andrea Belotti'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Napoli puanını 12 yaparak ligdeki 4. galibiyetini aldı. Torino ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Torino deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Napoli sahasında Parma'yı konuk edecek.

(Sporx)