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Spor

Napoli deplasmanda Venezia'yı 2 golle geçti

Napoli, İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Venezia'yı 2-0 mağlup ederek puanını 52'ye yükseltti.

6 Şubat 2022 Pazar 19:08 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 19:08
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İtalya Ligi'nde Venezia ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Napoli oldu.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Victor Osimhen ve 90+10. dakikada Andrea Petagna kaydetti.

Veneiza'da sağ bek Tyronne Ebuehi, karşılaşmanın hakemiyle çarpıştı. Başındaki açılma nedeniyle oyuna bandajla devam edebildi. Tyronne Ebuehi 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Eljif Elmas, Napoli'de maça yedek başladı. 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Napoli puanını 52'ye yükseltti. Venezia 18 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Napoli, Inter'i ağırlayacak. Venezia, Torino deplasmanına çıkacak.

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