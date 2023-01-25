Napoli evinde Milan'ı farklı yendi

Serie A'nın 19. haftasında Lazio, sahasında Milan'ı ağırladı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Lazio 4-0 kazanarak haftanın flaş skoruna imza atmayı başardı.

4. dakikada Milinkovic-Savic'in golüyle öne geçen Lazio, 38'de Zaccagni ile farkı ikiye çıkardı ve Lazio ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda yaptığı değişikliklerle skoru lehine çevirmeye çalışan Milan'a 67. dakikada penaltı golüyle Luis Alberto maçın üçüncü golünü kaydetti. 75. dakikaya gelindiğinde ise Felipe Anderson skoru 4-0 yaparak Milan'a uzun süre unutamayacağı bir mağlubiyet yaşatmış oldu.

Bu sonuçla Lazio, 37 puana yükselerek ikinci sıradaki Milan'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Milan ise 38 puanda kaldı.

Öte yandan Lazio'nun Milan'ı yenmesiyle lider Napoli, 19. hafta sonunda en yakın takipçisi Milan'la arasındaki puan farkını 12'ye çıkararak şampiyonluk yolunca önemli bir avantaj yakalamış oldu.