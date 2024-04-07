Napoli galibiyeti hatırladı!

İtalya Serie A 31. hafta maçında Napoli, deplasmanda Monza ile karşılaştı.

U-Power Stadium'da oynanan maçı Napoli, 4-2 kazandı. Monza 9. dakikada Milan Duric ile öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle bitti. Napoli ikinci yarının 55. dakikasında Victor Osimhen ile eşitliği yakaladı. 57. dakikada Matteo Politano Napoli'yi öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Piotr Zielinski takımı adına farkı 3'e çıkardı. Monza, 62. dakikada Colpani ile umutlansa da Napoli'de son sözü 69. dakikada Giacomo Raspadori söyledi. Konuk ekip maçı 4-2 kazandı.

GALİBİYET HASRETİ SON BULDU

Alınan bu sonucun ardından Napoli 3 maç sonra kazandı. Monza ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Napoli puanını 48'e çıkarırken, Monza 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Monza, Bologna ile karşılaşacak. Napoli ise Frosinone ile oynayacak.