İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2024 Pazar / 29 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Napoli galibiyeti hatırladı!

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Napoli, konuk olduğu Monza'yı 4-2 mağlup etti.

7 Nisan 2024 Pazar 18:23 - Güncelleme:
Napoli galibiyeti hatırladı!
ABONE OL

İtalya Serie A 31. hafta maçında Napoli, deplasmanda Monza ile karşılaştı.

U-Power Stadium'da oynanan maçı Napoli, 4-2 kazandı. Monza 9. dakikada Milan Duric ile öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle bitti. Napoli ikinci yarının 55. dakikasında Victor Osimhen ile eşitliği yakaladı. 57. dakikada Matteo Politano Napoli'yi öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Piotr Zielinski takımı adına farkı 3'e çıkardı. Monza, 62. dakikada Colpani ile umutlansa da Napoli'de son sözü 69. dakikada Giacomo Raspadori söyledi. Konuk ekip maçı 4-2 kazandı.

GALİBİYET HASRETİ SON BULDU

Alınan bu sonucun ardından Napoli 3 maç sonra kazandı. Monza ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Napoli puanını 48'e çıkarırken, Monza 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Monza, Bologna ile karşılaşacak. Napoli ise Frosinone ile oynayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.