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Spor

Napoli gözünü Sebastian Szymanski'ye dikti!

Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu Sebastian Szymanski'nin sezon sonu Napoli'ye transfer olacağı iddiaları konuşuluyor. İtalyan ekibi Polonyalıyı listesine aldı.

28 Şubat 2024 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
Napoli gözünü Sebastian Szymanski'ye dikti!
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Gelecek sezon için kadrosunda revizyona gitmeyi hedefleyen Napoli, şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; yaz transfer döneminde Piotr Zielinski ve Victor Osimhen'in takımdan ayrılmasını bekleyen ve planlarını bu doğrultuda yapan Napoli, Zielinski'nin yerine Atalanta'da forma giyen Teun Koopmeiners ve Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski'yi transfer listesine ekledi.

"SZYMANSKI DAHA GERÇEKÇİ HEDEF"

Haberde Koopmeiners'ın Napoli'nin önceliği olduğu ifade edilse de Szymanski'nin İtalyan ekibi için daha gerçekçi bir hedef olduğuna yer verildi.

Öte yandan Napoli'nin Osimhen'in yerine de Lille'de forma giyen Jonathan David'i düşündüğü ve bu transfer için 40 milyon euro civarında bir bonservis ödemeyi düşündüğü kaydedildi.

FENERBAHÇE 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe ise Sebastian Szymanski'nin takımdan ayrılması için ancak 30 milyon euro civarında bir teklifi kabul etmeyi planlıyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 41 maçta 14 gol 14 asist kaydeden 24 yaşındaki Sebastian Szymanski, sezon başında 9.75 milyon euro karşılığında Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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