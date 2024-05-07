Napoli son dakikada yıkıldı!

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Francesco Calzona'nın ekibi Napoli deplasmanda Fabio Cannavaro'nun yönetimindeki Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadelede Napoli'nin golünü 51. dakikada Victor Osimhen kaydederken, Udinese'ye beraberliği getiren golü 90+2'de Isaac Success kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Napoli 51 puanda kalırken, Udinese 30 puana ulaşmış oldu. Napoli galibiyet özlemini 4 maça yükseltirken, Udinese'nin kazanamama serisi 7 maça yükselmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Udinese deplasmanda Lecce ile karşılaşırken, Napoli evinde Bologna ile karşılaşacak.