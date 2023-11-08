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Spor

Napoli, Union Berlin duvarını aşamadı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Napoli, Alman ekibi Union Berlin'i konuk etti. Deplasman ekibinin katı savunmasında boşluk bulmakta zorlanan İtalyan temsilcisi, öne geçtiği maçta skoru koruyamayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

8 Kasım 2023 Çarşamba 23:18 - Güncelleme:
Napoli, Union Berlin duvarını aşamadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Napoli, sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Napoli, 39. dakikada Matteo Politano ile öne geçti. Union Berlin, bu gole 52. dakikada David Datro Fofana ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Napoli, grupta 7 puana yükseldi. Union Berlin ise Devler Ligi'ndeki ilk puanını aldı.

Napoli, gruplardaki bir sonraki haftada Real Madrid deplasmanına gidecek. Union Berlin, Braga ile Portekiz'de karşılaşacak.

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