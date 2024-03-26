İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1925
  • EURO
    34,9154
  • ALTIN
    2253.38
  • BIST100
    8807.38
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Napoli, Victor Osimhen'in bonservisini belirledi
Spor

Napoli, Victor Osimhen'in bonservisini belirledi

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, golcü oyuncu Victor Osimhen için istenilen bonservisi belirledi.

26 Mart 2024 Salı 22:22 - Güncelleme:
Napoli, Victor Osimhen'in bonservisini belirledi
ABONE OL

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, takımın golcü ismi Victor Osimhen'in bonservisini belirledi.

İtalyan basınında çıkan habere göre, Chelsea, Arsenal ve Paris Saint-Germain'in Osimhen ile ilgilendiği belirtidi. Il Mattino'da yer alan habere göre Victor Osimhen'in bu takımlar arasından PSG'ye gitmek istediği öne sürüldü.

BEKLENTİ 120 MİLYON EURO

Napoli Başkanı Aureli de Laurentiis'in ise Nijeryalı golcü için beklentisinin 120 milyon euro olduğu aktarıldı. Laurentiis'in, geçen yıl Osimhen için Suudi Arabistan'dan gelen 130 milyon euro'luk teklifi, daha yüksek beklenti nedeniyle kabul etmediği ancak şu anda beklentisinin 120 milyon euro olduğu kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Napoli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki Osimhen, bu sezon İtalyan ekibinde çıktığı 24 maçta 13 gol attı ve 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.