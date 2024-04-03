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Spor

Napoli'de en büyük aday Antonio Conte

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de teknik direktörlük görevi için en büyük adayın Antonio Conte olduğu ileri sürüldü.

3 Nisan 2024 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
Napoli'de en büyük aday Antonio Conte
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Serie A'da şampiyonlukla tamamladığı sezonun ardından bu sezon beklentileri karşılayamayan Napoli'de yeni sezon için teknik direktör arayışı sürüyor.

Bu sezon 3 kez teknik direktör değiştiren Napoli'de sezon sonu için öne çıkan en büyük aday Antonio Conte.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Tottenham'dan ayrılıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Conte için Napoli yönetiminin ısrarcı olduğu ve transfer bütçesinde geniş bir imkan sunacağı kaydedildi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in Conte'yi takımın başına getirmeyi çok istediği ve transferde tam yetki vermeyi düşündüğü ifade edildi.

VICTOR OSIMHEN DETAYI

Haberde, takımdan ayrılması gündemde olan Victor Osimhen'in satışının ardından 100 milyon euronun üzerinde bir transfer bütçesi verileceği kaydedildi.

Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne dönmek isteyen Napoli yönetiminin transfer konusunda harcama yapmaktan kaçınmayacağına dikkat çekildi.

LİSTEDEKİ DİĞER ADAYLAR

Napoli'nin Antonio Conte ile anlaşamaması halinde ise listesindeki diğer isimlere yöneleceği belirtildi.

Haberde Fiorentina'dan Vincenzo Italiono, Nice'den Francesco Fariolo ve Monza'dan Raffaele Palladiona'nın Napoli'nin listesinde yer aldığı ifade edildi.

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