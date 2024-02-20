Napoli'de Francesco Calzona dönemi!

İtalya Serie A'da istikrarsız bir sezon geçiren Napoli'de ikinci kez teknik adam değişimi yaşandı.

Napoli, teknik direktör Walter Mazzarri'nin yerine takımın başına Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Francesco Calzano'yu getirildiğini açıkladı.

55 yaşındaki Calzona daha önce Napoli'de Luciano Spalletti ve Maurizio Sarri'nin yardımcılıklarını yapmıştı.

Napoli, sezon başında göreve getirdiği Rudi Garcia'nın yerine de sezon ortasında Walter Mazzarri'yi getirmişti.

MAREK HAMSIK GERİ DÖNEBİLİR

Napoli'de 12 yıl boyunca forma giyen Marek Hamsik, İtalyan ekibine antrenör olarak geri dönebilir.

Relevo'nun haberine göre; Calzano'nun, şu anda Slovakya Milli Takımı'nda takım menajeri olarak görev yapan Marek Hamsik'in de Napoli'de teknik heyetin içinde olacağı öne sürüldü.

Marek Hamsik, futbol kariyerinde 2007-2019 yılları arasında Napoli'nin formasını giymişti. Slovak futbol adamı, 2021-2023 arası ise ülkemizde Trabzonspor'da forma giymişti.