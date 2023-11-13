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Spor

Napoli'de hedef Conte! İkinci aday Igor Tudor

Napoli, teknik direktör Rudy Garcia ile yollarını ayırmasının ardından yeni antrenör arayışlarına başladı. İlk aday son olarak Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte olurken, ikinci adayın ismi geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş ile de anılan Igor Tudor olduğu iddia edildi.

13 Kasım 2023 Pazartesi 20:36 - Güncelleme:
Napoli'de hedef Conte! İkinci aday Igor Tudor
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Alınan kötü sonuçların ardından Teknik direktör Rudy Garcia ile yolları ayırma kararı alan Napoli'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, takımın başına düşündüğü ilk isim Antonio Conte.

Aurelio De Laurentiis'in 54 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmeye ikna etmek için Conte ile görüşme yapacağı belirtildi.

İKİNCİ ADAY IGOR TUDOR

Haberde, Başkan De Laurentiis'in Hırvat teknik adam Igor Tudor'la da görüşme gerçekleştirdiği aktarılırken, Conte'yi ikna edememesi durumunda Igor Tudor ile anlaşmaya varacağı ifade edildi.

10 PUAN GERİDE

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Napoli, bu sezon ligde oynadığı 12 maç sonunda 21 puan toplayarak lider Inter'in 10 puan gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

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