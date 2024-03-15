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Spor

Napoli'de hedef Vincenzo Italiano

Yeni teknik adam arayışlarını sürdüren Napoli'nin gelecek sezon ana hedefinin Vincenzo Italiano olduğu ortaya çıktı.

15 Mart 2024 Cuma 12:52 - Güncelleme:
Napoli'de hedef Vincenzo Italiano
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İtalya'da bu sezon beklentilerin altında Napoli'de gelecek sezon için teknik adam arayışları devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli'de teknik direktörlük koltuğu için ana hedeflerden birinin Vincenzo Italiano olduğu belirtildi.

Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in, takımı yönetmek ve yüksek seviyede mücadele etmeye geri dönmek için Italiano'nun ideal bir isim olduğunu düşündüğü aktarıldı.

46 yaşındaki Vincenzo Italiano'nun mevcut kulübü Fiorentina ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

  • Vincenzo Italiano
  • napoli
  • teknik direktör

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