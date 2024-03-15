Napoli'de hedef Vincenzo Italiano

İtalya'da bu sezon beklentilerin altında Napoli'de gelecek sezon için teknik adam arayışları devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli'de teknik direktörlük koltuğu için ana hedeflerden birinin Vincenzo Italiano olduğu belirtildi.

Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in, takımı yönetmek ve yüksek seviyede mücadele etmeye geri dönmek için Italiano'nun ideal bir isim olduğunu düşündüğü aktarıldı.

46 yaşındaki Vincenzo Italiano'nun mevcut kulübü Fiorentina ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.