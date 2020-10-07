İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ekim 2020 Çarşamba / 19 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,887
  • EURO
    9,2857
  • ALTIN
    477.751
  • BIST100
    1152.41
Spor

Napoli'de Milik şoku yaşanıyor!

Napoli'de transferi gerçekleşmeyen Arkadiusz Milik'in lisansı çıkarılmadı ve Polonyalı golcü UEFA Avrupa Ligi listesine de dahil edilmedi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 19:23 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 19:23
ABONE OL

Milik'in adı transfer döneminde Juventus, Roma ve Tottenham gibi takımlarla anılıyordu. Gattuso'nun planları arasında yer almayan Milik, en azından sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.

Napoli, UEFA Avrupa Ligi F grubunda Real Sociedad, AZ Alkmaar ve Rijeka ile mücadele edecek.

İŞTE SERIE A LİSTESİ

Kaleci: Ospina, Meret, Contini

Defans: Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Di Lorenzo

Orta Saha: Demme, Bakayoko, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Elmas

Forvet: Insigne, Llorente, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Mertens

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.