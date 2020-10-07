Napoli'de Milik şoku yaşanıyor!

Milik'in adı transfer döneminde Juventus, Roma ve Tottenham gibi takımlarla anılıyordu. Gattuso'nun planları arasında yer almayan Milik, en azından sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.
Napoli, UEFA Avrupa Ligi F grubunda Real Sociedad, AZ Alkmaar ve Rijeka ile mücadele edecek.
İŞTE SERIE A LİSTESİ
Kaleci: Ospina, Meret, Contini
Defans: Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Di Lorenzo
Orta Saha: Demme, Bakayoko, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Elmas
Forvet: Insigne, Llorente, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Mertens