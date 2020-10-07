Napoli'de Milik şoku yaşanıyor!

07 Ekim 2020 Çarşamba 19:23 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 19:23

Milik'in adı transfer döneminde Juventus, Roma ve Tottenham gibi takımlarla anılıyordu. Gattuso'nun planları arasında yer almayan Milik, en azından sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.

Napoli, UEFA Avrupa Ligi F grubunda Real Sociedad, AZ Alkmaar ve Rijeka ile mücadele edecek.

İŞTE SERIE A LİSTESİ



Kaleci: Ospina, Meret, Contini

Defans: Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Di Lorenzo

Orta Saha: Demme, Bakayoko, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Elmas

Forvet: Insigne, Llorente, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Mertens