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Spor

Napoli'de Osimhen sonrası plan hazır

Napoli, yıldız golcüsü Victor Osimhen'in takımdan ayrılması halinde yerine gelecek iki alternatif belirledi. Hedefteki isimler Feyenoordlu Santiago Gimenez ve Lille'de forma giyen Jonathan David...

24 Mart 2024 Pazar 17:41 - Güncelleme:
Napoli'de Osimhen sonrası plan hazır
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Serie A'nın son şampiyonu Napoli, Victor Osimhen için kararını verdi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalyan ekibi, Osimhen'i 110-130 milyon euro arasında bir fiyata satmak istiyor.

ALTERNATİFLER BELLİ OLDU

Nijeryalı oyuncudan önemli bir bonservis ücreti kazanmak isteyen İtalyanlar, oyuncunun alternatifini de belirledi.

Habere göre Napoli, Osimhen'i iyi bir fiyata satarsa Feyenoord'dan 22 yaşındaki forvet Santiago Gimenez'i kadrosuna katabilir. Ayrıca İtalyan devi, Lille'den Jonathan David'i de listesine aldı.

50 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Napoli'nin Gimenez için 50 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı da ifade edildi.

Feyenoord'da bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Meksikalı golcü, 24 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Jonathan David ise Lille'de 37 maçta 22 gol ve 7 asist yaptı.

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