Napoli'de şok: Ayrılık kapıda

İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli'de yeni sezon istenildiği gibi başlamadı.

AYRILIK İHTİMALİ

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Napoli, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Rudi Garcia ile yolları ayırıp ayırmama konusunu düşünmeye başladı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haberde, yönetimin bu sabah Garcia ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken, şimdilik bir ayrılık kararı çıkmasının beklenmediği ifade edildi.

Napoli'nin başında tüm kulvarlarda 10 resmi maça çıkan Rudi Garcia, bu maçlarda 5 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet elde etti.