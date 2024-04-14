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  • Napoli'de tüm imkanlar seferber! Nicolo Zaniolo için geri sayım başladı
Spor

Napoli'de tüm imkanlar seferber! Nicolo Zaniolo için geri sayım başladı

Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo için İngiliz ekibi satın alma opsiyonunu kullanmayı planlamıyor. Ancak başarılı futbolcu için ülkesi İtalya'dan Napoli tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim14 Nisan 2024 Pazar 13:05 - Güncelleme:
Napoli'de tüm imkanlar seferber! Nicolo Zaniolo için geri sayım başladı
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Galatasaray'dan Aston Villa'ya 22.5 milyon Euro şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili sezon sonunda flaş gelişmeler yaşanacak. Ülkesi İtalya'ya dönmeyi hedefleyen yıldız futbolcu için Napoli yakın takip yapıyor.

İtalyanlar, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in sportif direktör olarak atayacağı Giovanni Manna'ya 100 milyon dolar transfer bütçesi sözünü verdiğini duyurdu. Bilindiği üzere Manna'nın öncelikli hedefleri arasında Zaniolo da bulunuyor. İngiliz ekibi Aston Villa, Zaniolo'nun transfer opsiyonunu kullanmazsa Napoli, Cimbom ile görüşüp, transferi bitirmek istiyor.

İLK PLANI İTALYA LİGİ

Nicolo Zaniolo'nun gelecek sezon İtalya Ligi'nde yeniden oynamak istediği biliniyor. Daha önce Roma forması giyen yıldız futbolcunun adı, Serie A devleri Juventus, Milan ve Inter ile de transferde bir süredir anılıyor.

3 GOLE İMZA ATTI

Aston Villa'da bu sezon toplam 3 gol atan 24 yaşındaki Zaniolo'nun G.Saray ile sözleşmesi 2027'de bitecek.

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