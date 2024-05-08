Napoli'de Victor Osimhen'in yerine 3 aday var

Napoli'de yeni sezonda öncelik forvet transferinde.

Victor Osimhen'le yollarını ayırmaya hazırlanan ve santrfor arayışlarını sürdüren Napoli'de öne çıkan isim Artem Dovbyk.

La Gazette della Sport'ta yer alan haberde Girona formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dovbyk'in maaşı ve uygun bonservis bedelinden dolayı Napoli'nin listesinde ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Dovbyk'in de Serie A'da oynamaya sıcak bakabileceği ancak Girona'nın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması nedeniyle transferde zorluklar çıkabileceği ifade edildi.

Girona formasıyla bu sezon 37 maçta süre alan Artem Dovbyk, 21 gol ve 8 asist kaydetti.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Napoli'nin transfer listesindeki diğer isimlerin Lille'den Jonathan David ve Feyenoord'dan Santiago Gimenez olduğu kaydedildi.

Jonathan David'in Napoli'yi tercih etme ihtimalinin düşük olduğu, golcü oyuncuyla Premier Lig'den de ilgilenen takımlar olduğu aktarıldı.

Santiago Gimenez'in ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi nedeniyle Napoli'nin bu transferde şansının çok düşük olduğu belirtildi.

33 GOLE DİREKT KATKI

Lille formasıyla bu sezon 45 maça çıkan Jonathan David, 24 kez ağları havalandırdı.

David, bu maçlarda 9 asist yaptı.

Ligde 17 golü bulunan Jonathan David gol krallığında ikinci sırayı Alexandre Lacazette ile paylaşıyor.

SANTIAGO GIMENEZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Feyenoord formasıyla kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Santiago Gimenez ise bu sezon 41 maçta sahaya çıktı.

Gimenez, 26 gol ve 8 asist kaydetti. Arjantinli oyuncu 2022'de Cruz Azul'dan Feyenoord'a imza atmıştı.