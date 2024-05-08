İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2024 Çarşamba / 1 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,26
  • EURO
    34,7198
  • ALTIN
    2396.08
  • BIST100
    10287.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Napoli'de Victor Osimhen'in yerine 3 aday var
Spor

Napoli'de Victor Osimhen'in yerine 3 aday var

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, sezon sonunda takımdan ayrılması muhtemel olan yıldız golcü Victor Osimhen'in yerine adaylarını belirledi.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 15:53 - Güncelleme:
Napoli'de Victor Osimhen'in yerine 3 aday var
ABONE OL

Napoli'de yeni sezonda öncelik forvet transferinde.

Victor Osimhen'le yollarını ayırmaya hazırlanan ve santrfor arayışlarını sürdüren Napoli'de öne çıkan isim Artem Dovbyk.

La Gazette della Sport'ta yer alan haberde Girona formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dovbyk'in maaşı ve uygun bonservis bedelinden dolayı Napoli'nin listesinde ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Dovbyk'in de Serie A'da oynamaya sıcak bakabileceği ancak Girona'nın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması nedeniyle transferde zorluklar çıkabileceği ifade edildi.

Girona formasıyla bu sezon 37 maçta süre alan Artem Dovbyk, 21 gol ve 8 asist kaydetti.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Napoli'nin transfer listesindeki diğer isimlerin Lille'den Jonathan David ve Feyenoord'dan Santiago Gimenez olduğu kaydedildi.

Jonathan David'in Napoli'yi tercih etme ihtimalinin düşük olduğu, golcü oyuncuyla Premier Lig'den de ilgilenen takımlar olduğu aktarıldı.

Santiago Gimenez'in ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi nedeniyle Napoli'nin bu transferde şansının çok düşük olduğu belirtildi.

33 GOLE DİREKT KATKI

Lille formasıyla bu sezon 45 maça çıkan Jonathan David, 24 kez ağları havalandırdı.

David, bu maçlarda 9 asist yaptı.

Ligde 17 golü bulunan Jonathan David gol krallığında ikinci sırayı Alexandre Lacazette ile paylaşıyor.

SANTIAGO GIMENEZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Feyenoord formasıyla kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Santiago Gimenez ise bu sezon 41 maçta sahaya çıktı.

Gimenez, 26 gol ve 8 asist kaydetti. Arjantinli oyuncu 2022'de Cruz Azul'dan Feyenoord'a imza atmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.