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Spor

Napoli'den Cengiz Ünder açıklaması

Milli futbolcu Cengiz Ünder için, Roma'dan sezon sonu ayrılarak Napoli'ye imza atacağı konuşulurken Napoli cephesinden açıklama geldi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 21:34 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 21:34
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Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, gündemdeki isimler Cengiz Ünder ve Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.

Giuntoli, yaptığı açıklamada; "Şu anda açıklamaya değer bir şey yok. O kadar çok oyuncuyu aynı anda değerlendiriyoruz ki..." dedi.

"GATTUSO'YA İNANDIK"

Teknik Direktör Gennaro Gattuso hakkında da konuşan Giuntoli; "Takımın potansiyelini biliyoruz ve Gattuso iyi bir iş çıkarıyor. Yapabileceği şeylerin daha fazlası olduğunu biliyoruz. Başarının onunla geleceğine inandık. Harika bir hoca ve muhteşem bir gelecek onu bekliyor." dedi.

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