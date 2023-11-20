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Spor

Napoli'den Kvaratskhelia hamlesi!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, geçen sezonki başarılarında büyük pay sahibi olan Khvicha Kvaratskhelia için harekete geçti. İtalyan ekibi, Gürcü oyuncunun maaşına zam yapmaya karar verdi ayrıca yıldız futbolcu için gelen iyi teklifleri de değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.

20 Kasım 2023 Pazartesi 18:40 - Güncelleme:
Napoli'den Kvaratskhelia hamlesi!
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Napoli'nin geçtiğimiz sezon şampiyonluğunda büyük rol oynayan Khvicha Kvaratskhelia'ya Avrupa'dan ilgiler artıyor.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Khvicha Kvaratskhelia için kulübe birçok ilgi yazısının gelmesinin ardından Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Gürcü oyuncu için harekete geçti.

Haberde Başkan De Laurentiis'in, mevcut maaşı 1.3 milyon euro olan Kvaratskhelia'nın maaşında ciddi bir artırıma giderek oyuncuyu takımda tutmak istediği belirtildi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Ancak yıldız oyuncunun maaşında zam kararına rağmen sezon sonunda kendisine gelecek cazip teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Napoli Başkanı De Laurentiis, geçtiğimiz aylarda Kvaratskhelia için yaptığı açıklamada oyuncunun satışına karşı olduğunu belirtmişti. Napoli'nin 22 yaşındaki oyuncu için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Napoli'de bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Kvaratskhelia, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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