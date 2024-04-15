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Spor

Napoli'nin hedefi Davinson Sanchez

Napoli, Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Davinson Sanchez için büyük bir teklife hazırlanıyor.

Sabah15 Nisan 2024 Pazartesi 09:38 - Güncelleme:
Napoli'nin hedefi Davinson Sanchez
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Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez, İtalya yolcusu.

27 yaşındaki stoperin menajeri Fernando Villarreal, Napoli ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İtalya'ya gitti.

NAPOLI: "20", G.SARAY: "30"

Sezon başında Kim Min-Jae'yi Bayern Münih'e satan ve bu sezon yerini dolduramayan Napoli, gelecek sezon için güçlü bir savunma oyuncusu almaya kararlı.

İtalyan ekibi, bu transferde 20 milyon euro'yu gözden çıkartırken Galatasaray ise 30 milyon euro'nun altında bir fiyata bırakmak istemiyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Sanchez, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetti.

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