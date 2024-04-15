Napoli'nin hedefi Davinson Sanchez

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez, İtalya yolcusu.

27 yaşındaki stoperin menajeri Fernando Villarreal, Napoli ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İtalya'ya gitti.

NAPOLI: "20", G.SARAY: "30"

Sezon başında Kim Min-Jae'yi Bayern Münih'e satan ve bu sezon yerini dolduramayan Napoli, gelecek sezon için güçlü bir savunma oyuncusu almaya kararlı.

İtalyan ekibi, bu transferde 20 milyon euro'yu gözden çıkartırken Galatasaray ise 30 milyon euro'nun altında bir fiyata bırakmak istemiyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Sanchez, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetti.