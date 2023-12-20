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Spor

Napoli'ye kupada soğuk duş!

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Napoli, evinde rakibi Frosinone'ye 4-0 mağlup oldu. Deplasman ekibi, bu sonuçla çeyrek final biletini kaptı.

20 Aralık 2023 Çarşamba 01:18 - Güncelleme:
Napoli'ye kupada soğuk duş!
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İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Napoli ile Frosinone karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan ve turu geçen taraf 4-0'lık skorla konuk ekip Frosinone oldu.

Frosinone'ye galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Enzo Barrenechea, 70. dakikada Giuseppe Caso, 90+1. dakikada penaltıdan Walid Cheddira ve 90+5. dakikada Abdou Harroui kaydetti.

Napoli'de sakatlığı bulunan Eljif Elmas maç kadrosunda yer almadı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda Napoli'yi elemeyi başaran Frosinone, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

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