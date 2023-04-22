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Spor

Nathan Redmond: Hocamızın istediği şekilde takıma katkı vermeye çalışıyorum

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta Nathan Redmond, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Nisan 2023 Cumartesi 22:18 - Güncelleme:
Nathan Redmond: Hocamızın istediği şekilde takıma katkı vermeye çalışıyorum
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Beşiktaşlı futbolcu Nathan Redmond, Ümraniyespor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Nathan Redmond yaptığı açıklamada, "Lige alışmadan kaynaklanıyor performans artışım. Hocamızın istediği şekilde takıma katkı vermeye çalışıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Benden istenileni yapmaya çalışıyorum, bunu yaptıkça özgüven de kazanıyorum." dedi.

Geleceğiyle ilgili konuşan oyuncu, "Kariyerimin öncesine bakarsanız sezon devam ederken bir karar vermiş değilim, şu anda da durum farklı değil. Önümüzde önemli maçlar var. Ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmeye çalışacağız. Sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Umuyorum Fenerbahçe derbisinde yaptıklarımdan daha fazlasını Galatasaray derbisinde yapabilirim. Bir sihirli kürem yok, geleceği göremiyorum. Rakibimiz de, biz de kazanmaya çalışacağız. Savaş olacak. Önümüzde hazırlanmak için 1 hafta var. Olabildiğince hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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