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Spor

Naz Aydemir Akyol Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Naz Aydemir Akyol ile yolların ayrıldığı açıklandı.

DHA2 Haziran 2022 Perşembe 14:52 - Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır, Çubuklu'yu başarıyla taşıyan değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır. Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için unutulmayacak sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesi'nde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, defalarca "En İyi Pasör" olarak kariyerini taçlandıran değerli sporcumuza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bunun sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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