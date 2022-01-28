NBA All-Star maçının ilk beşleri açıklandı

IHA 28 Ocak 2022 Cuma 10:59 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 10:59

Bu yıl ABD'nin Cleveland şehrinde düzenlenecek NBA All Star hafta sonu etkinliklerinde oynanacak Batı Konferansı - Doğu Konferansı maçının ilk beşleri belli oldu. NBA'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 71. kez gerçekleştirilecek NBA All-Star'da Batı Konferansı takımın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James yapacak. Doğu Konferansı'nın kaptanlığını Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant olacak.

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Trae Young (Atlanta Hawks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

NBA'de yer alan takımların başantrenörleri tarafından belirlenen yedek oyuncular ise 3 Şubat'ta açıklanacak. Takım kaptanları da 10 Şubat'ta oyuncu seçimi yapacak.

LeBron James, kariyerinde üst üste 18. kez All-Star seçilirken, NBA tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu.