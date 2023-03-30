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  • NBA efsanelerinden T-Mac, Nikola Jokic'in MVP olacağını söyledi
Spor

NBA efsanelerinden T-Mac, Nikola Jokic'in MVP olacağını söyledi

NBA'in eski süperstarlarından Tracy McGrady, bu sezonun MVP yarışıyla ilgili düşüncelerini paylaştı ve ödülü Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in kazanacağını düşündüğünü söyledi.

30 Mart 2023 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
NBA efsanelerinden T-Mac, Nikola Jokic'in MVP olacağını söyledi
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T-Mac, TNT'nin Inside the NBA programında Jokic ile Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid arasındaki MVP ödülü yarışını değerlendirdi:

"Bu adamların ikisi de, birinci ve ikinci sıraya Jokic ve Embiid'i koyarak söylüyorum, bence yarışı kazanma yolunda eşit düzeydeler.

Ben Jokic'e sıcak bakıyorum çünkü yanında bir All-Star yok, takımı Batı'da birinci ve sezonda 29 triple-double yaptı. Ayrıca bana göre herkesi oyuna dahil ediyor. Büyük etkisi var.

Embiid gibi bir savunmacı değil ama bana göre sahada diğer yaptıklarıyla, Embiid'in takımına yaptığı katkıları eşitliyor. İnanılmaz bir adam. 2.10 boyuyla topu getiriyor, hücumu başlatıyor, pas dağıtıyor. Haydi ama."

Son iki sezonun MVP'si Jokic, bu sezon maç başına 33,9 dakikada ortalama 24,9 sayı, 11,9 ribaund ve 9,9 asistle oynuyor.

  • T-Mac
  • nikola jokic

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