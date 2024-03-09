NBA'de gecenin raporu

NBA normal sezonda güne 8 karşılaşmayla devam edildi.

Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 107-123 mağlup etti.

Milli oyuncu Alperen Şengün, karşılaşmayı 19 sayı, 9 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.

Houston'da Jalen Green, 27 sayı ile takımının en skoreri oldu.

NBA'DE TÜM SONUÇLAR

NBA'de gecenin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

76ers 95-103 Pelicans

Wizards 112-100 Hornets

Cavaliers 113-104 Timberwolves

Knicks 98-74 Magic

Grizzlies 92-99 Hawks

Thunder 107-100 Heat

Lakers 123-122 Bucks

Trail Blazers 107-123 Rockets