İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7452
  • EURO
    53,0854
  • ALTIN
    6656.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • NBA'de Josh Hart'ın gecesi: Knicks, seride durumu 2-0 yaptı
Spor

NBA'de Josh Hart'ın gecesi: Knicks, seride durumu 2-0 yaptı

NBA'de New York Knicks, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 109-93 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Josh Hart, 26 sayıyla play-off kariyer rekoru kırdı.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 09:46 - Güncelleme:
NBA'de Josh Hart'ın gecesi: Knicks, seride durumu 2-0 yaptı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ı 109-93 mağlup eden New York Knicks, seride 2-0 öne geçti.

Madison Square Garden'da oynanan maçta Josh Hart, 26 sayıyla play-off kariyer rekoru kırarken, Jalen Brunson 19 sayı, 14 asist, Karl-Anthony Towns 18 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi.

Üst üste 9. galibiyetini alan Knicks, 1999'dan bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne yükselme yolunda önemli avantaj yakaladı.

Donovan Mitchell'ın 26 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta, James Harden 18 sayı, Jarrett Allen 13 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.

Serinin üçüncü maçı 24 Mayıs Pazar gecesi Cleveland kentindeki Rocket Arena'da oynanacak.

  • Cavaliers
  • Knicks

ÖNERİLEN VİDEO

''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.