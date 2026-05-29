  • NBA'de nefes kesen gece! Spurs, seriyi son maça taşıdı
NBA play-off'larında San Antonio Spurs, evinde Oklahoma City Thunder'ı 118-91 yenerek seriyi 3-3'e getirdi. Dört galibiyete ulaşacak tarafın NBA finaline yükseleceği serinin son maçı, 31 Mayıs Pazar günü TSİ 03.00'te oynanacak.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 10:23
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 118-91 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.

Frost Bank Center'da oynanan Batı Konferansı finali 6. maçında Thunder'ı ağırlayan Spurs, Victor Wembanyama'nın 28 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 3 blokluk performansıyla galibiyete ulaştı.

Ev sahibi ekipte Dylan Harper 18 ve Stephon Castle 17 sayıyla mücadele etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 15, Jared McCain'in 13 ve Cason Wallace'ın 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dördüncü galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.

Serinin 7. maçı, 31 Mayıs Pazar günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

