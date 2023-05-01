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Spor

NBA'de sezonun MVP'si Salı gecesi belli oluyor

NBA'de sezonun MVP'si Salı gecesi sahibini bulacak. Ödülün sahibi Philadelphia 76ers'tan Joel Embiid, Denver Nuggets'tan Nikola Jokic ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo arasından seçilecek.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 15:54 - Güncelleme:
NBA'de sezonun MVP'si Salı gecesi belli oluyor
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NBA'in bu sezonun MVP ödülünün sahibini, Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece TSİ 02:00'de açıklayacağı bildirildi.

Ödül, açıklanan üç finalist olan Philadelphia 76ers'tan Joel Embiid, Denver Nuggets'tan Nikola Jokic ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo arasından seçilecek.

Pek çok kişi tarafından ödüllerin sahibi olarak görülen Embiid, 76ers'ı normal sezonda oynadığı 66 maçta 54-28'lik derece ile Doğu

Konferansı'nda üçüncü sıraya taşımış ve 33.1 sayı, 10.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalamıştı.

Son iki yılın MVP'si olan Jokic, 69 maçta %63.2 şut isabetiyle 24.5 sayı, 11.8 ribaund ve 9.8 asist ortalamaları yakalamasının yanı sıra, Denver'ı bu yıl 53-29'luk dereceyle tarihinde ilk kez Batı'nın zirvesine taşıyarak, ödülü üst üste üçüncü kez kazanma konusunda iddiasını sürdürmüştü.

Antetokounmpo ise 63 maçta 31.1 sayı, 11.8 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarıyla Bucks'ı bu sezon Doğu Konferansı'nda 58 galibiyet ile birinci sıraya taşımıştı.

Bu sezonun MVP'si, lig tarafından 2022-23 sezonundan itibaren kullanılacağı duyurulmuş olan ve ismini efsane oyuncu Michael Jordan'dan alan yeni bir kupayla ödüllendirilecek.

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