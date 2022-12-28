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Spor

NBA'de tarihi gece! Bunu yapan başka oyuncu yok! Luka Doncic...

Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, 60 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle oynadığı New York Knicks maçında NBA tarihinde bir ilke imza attı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
NBA'de tarihi gece! Bunu yapan başka oyuncu yok! Luka Doncic...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in tarihi "triple-double" performansıyla New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendi.

Mavericks, Doncic'in 60 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle oynadığı mücadelede Knicks'i yenerek üst üste 4, sezonun 19. galibiyetini aldı. Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.

Ev sahibi Mavericks'te Spencer Dinwiddie 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Christian Wood 19 sayı, 9 ribauntluk katkı sağladı.

4-0'lık galibiyetin gizli kahramanı "Osayi-Samuel olağanüstüydü"

Peş peşe 4, sezonun 17. mağlubiyetini yaşayan Knicks'te ise Quentin Grimes 33 ve Julius Randle 29 sayı attı.

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