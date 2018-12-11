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NBA'de Türklerin gecesi! Cedi ve Ersan karşı karşıya geldi

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NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin  mücadelesinde Milwaukee Bucks, ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 108-92 mağlup  ederek sezonun 18'inci galibiyetine ulaştı.

Konferansında ikinci sıraya yükselen Bucks'ta Eric Bledsoe 20 sayı ve  12 ribaunt, Malcolm Brogdon 18 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Khris Middleton 16  sayı ve 7 ribaunt, maça ilk 5'te başlayarak 21 dakika sahada kalan Ersan İlyasova  ise 9 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Bu sezon 21'inci kez kaybeden Cavaliers'ta Larry Nance Jr. 16 sayı ve  7 ribaunt, Jaron Blossomgame 11 sayı ve 10 ribaunt, mücadeleye ilk 5'te  başlayarak 30 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 8 sayı,  6 asist ve 5 ribauntla  maçı tamamladı.

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