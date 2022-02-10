NBA'de Washington Wizards'ta forma giyen Bradley Beal sezonu kapattı

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 00:53 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 00:53

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards'ın all-star şutör gardı Bradley Beal, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak'taki Memphis Grizzlies maçında sol elinin üstüne düşen 28 yaşındaki Beal'ın, bileğindeki bağlarda oluşan yırtık için ameliyat edilmesi gerekecek.

Kariyerinde 3 kez all-star seçilen Beal'ın bu sezon 23,3 sayı, 6,6 asist ve 4,7 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

Wizards, 24 galibiyet ve 29 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.