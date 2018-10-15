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NBA'de yeni sezon heyecanı başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2018-19 sezonu başlıyor. Sezonun ilk maçları 17 Ekim Çarşamba günü sabaha karşı oynanacak Boston Celtics-Philadelphia 76ers ve Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder olacak.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde  (NBA) 2018-19 sezonu, 17 Ekim Çarşamba günü sabaha karşı oynanacak Boston  Celtics-Philadelphia 76ers ve Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder  maçlarıyla başlıyor.

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946'da başlayan NBA'in 73.  sezonunun açılış gününde, 2 maç oynanacak. Bu sezon Türkiye Milli Takımı'ndan  Ersan İlyasova, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Aşık'ın mücadele edeceği ligin  ikinci gününde ise 11 karşılaşma yapılacak. Ersan'ın 11, Ömer'in 9, Cedi ve  Furkan'ın ise NBA'deki 2. yılları olacak.

2018-19 sezonunun ilk maçında, art arda 8 NBA finalinde boy gösteren  LeBron James'in Batı Konferansı'na gitmesiyle Doğu şampiyonluğunun en büyük  favorileri haline gelen Boston Celtics ile Philadelphia 76ers mücadele edecek.  76ers kadrosundaki Furkan, başantrenör Brett Brown'ın şans vermesi halinde sahaya  çıkacak.

Aynı gün ayrıca son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, Batı  Konferansı'nın iddialı takımlarından Oklahoma City Thunder'ı ağırlayacak.

Ersan ve Cedi'nin takımları ikinci gün sahaya çıkacak. Ersan'ın forma  giydiği Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets'a, Cedi'nin kadrosunda bulunduğu  Cleveland Cavaliers da Toronto Raptors'a konuk olacak.

İkinci günün kapanış maçı, son  draftın 1 numarası Deandre Ayton'ın  takımı Phoenix Suns ile 3. sıradan seçilen Luka Doncic'in takımı Dallas  Mavericks'i karşı karşıya getirecek.

İltihabi bir bağırsak hastalığı olan Crohn yüzünden 2017'nin şubat  ayından bu yana sadece 18 maça çıkabilen Ömer Aşık, bu kez de artrit (eklem  iltihabı) sebebiyle sahalardan uzak kalacak. Dönüş tarihi belirsizliğini koruyan  Ömer'in takımı Chicago Bulls, sezon açılışını, üçüncü gün 76ers deplasmanında  yapacak.

Warriors "three-peat" peşinde

NBA'de uzun yıllar başantrenörlük yapan, 1995'ten beri de Miami  Heat'in başkanlık görevini üstlenen Pat Riley'nin Amerikan sporları literatürüne  soktuğu "three-peat" terimi, 2019'da bir kez daha kullanılabilir.

Son dört yıldır lige damga vuran Warriors, peş peşe 3 şampiyonluk  anlamına gelen "three-peat"i yaparsa bunu başaran 4. kulüp olacak.

Lig tarihinde bunu, kurulduğunda Minneapolis kentinin takımı olan Los  Angeles Lakers, Boston Celtics ve Chicago Bulls başardı. Celtics, Bill Russell  liderliğinde 1959'dan 1966'ya üst üste 8 şampiyonluk kazanarak kırılması zor bir  rekora imza attı.

NBA'de art arda 3 şampiyonluk kazanan takımlar şunlar:

Minneapolis Lakers (1952-1954)

Boston Celtics  (1959-1966)

Chicago Bulls (1991-1993)

Chicago Bulls (1996-1998)

Los Angeles Lakers (2000-2002)

Sezon öncesi hamleleri

2016-17 sezonu öncesindeki yayın hakları anlaşmasıyla görülmemiş bir  seviyeye ulaşan "salary cap"in (ücret tavanı), 99,093 milyondan 101,869 milyon  dolara yükseldiği bu sezon da transfer bakımından hareketli geçti.

Başarılarla dolu tarihine karşın son 5 sezondur play-off'ların dışında  kalan Lakers, 3 NBA şampiyonluğu yaşayan ve 4 kez normal sezonun en değerli  oyuncusu (MVP) seçilen LeBron James ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık  sözleşme imzalayarak yazın en büyük transferine imza attı.

33 yaşındaki James'in etrafına Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram  gibi genç yetenekler ve Rajon Rondo, Lance Stephenson, JaVale McGee, Michael  Beasley gibi tecrübeli isimleri yerleştiren Lakers'ın performansı merak konusu.

Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green'in  bulunduğu kadrosuyla son 4 yılda 3 şampiyonluğa ulaşan Warriors, all-star pivot  DeMarcus Cousins ile gücüne güç kattı.

Geçen sezon batı finalini 4-3 kaybeden Houston Rockets, Chris  Paul-James Harden ikilisinin yanına all-star forvet Carmelo Anthony'yi ekledi.  2017-18 normal sezonu MVP'si Harden'ın sürüklediği Rockets, Warriors'ın  hegemonyasını bitirme ihtimali en yüksek takım gibi duruyor.

Ölü sezonun en önemli takası ise San Antonio Spurs ile Toronto Raptors  arasında gerçekleşti. DeMar DeRozan ve Jakob Poeltl'i Spurs'e gönderen Raptors,  Kawhi Leonard ve Danny Green'i kadrosuna ekledi.

Russell Westbrook liderliğindeki Oklahoma City Thunder da Paul  George'u takımda tutmasının yanı sıra geçen sezon kariyerinin en iyi  istatistiklerine ulaşan Dennis Schröder'i takasla renklerine bağladı.

All-star oyuncular Kyrie Irving ve Al Horford'ın yanı sıra Jayson  Tatum, Terry Rozier, Jaylen Brown gibi gençleri barındıran kadrosuyla Doğu  Konferansı'nda zirve mücadelesi verecek Boston Celtics için en büyük transfer,  geçen sezonun ilk maçında ayak bileği kırılan Gordon Hayward'ın takıma dönmesi  olacak.

Ben Simmons ve Joel Embiid'in etrafına kurulu kadrosuyla Doğu'daki  diğer zirve adayı 76ers ise geçen sezon sakatlık yüzünden yalnızca 14 maça  çıkabilen 2017 draftının 1 numarası Markelle Fultz'tan çok şey bekliyor.

Önemli tarihler

Bu yıl "NBA Global Games" kapsamında 3 karşılaşma, ABD veya Kanada  sınırları dışında yapılacak. 14 Aralık'taki Orlando Magic-Chicago Bulls ve 16  Aralık'taki Orlando Magic-Utah Jazz mücadeleleri, Meksika'nın başkenti Mexico  City'de oynanacak. New York Knicks ile Washington Wizards, 17 Ocak 2019'da  İngiltere'nin başkenti Londra'da karşı karşıya gelecek.

NBA All-Star hafta sonu, 16-18 Şubat 2019 tarihlerinde Charlotte  kentindeki Spectrum Center'da gerçekleştirilecek. 68. NBA All-Star maçında, geçen  yıl olduğu gibi taraftarlardan en çok oy alan Doğu ve Batı Konferansı'ndan birer  oyuncunun seçtiği takımlar karşılaşacak.

30 takımın 82'şer maça çıkacağı normal sezon, 11 Nisan'da sona erecek.  16 takımın katılacağı play-off'lar 14 Nisan, 2019 NBA final serisi ise 31  Mayıs'ta başlayacak.

NBA'in "en"leri

En fazla şampiyon olan takım:

1. Boston Celtics: 17 kez

2. Los Angeles Lakers: 16

3. Chicago Bulls: 6

Golden State Warriors: 6

En fazla şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu:

1. Bill Russell (Boston Celtics): 11

2. Sam Jones (Boston Celtics): 10

3. Tom Heinsohn (Boston Celtics): 8

K.C. Jones (Boston Celtics): 8

Tom "Satch" Sanders (Boston Celtics): 8

John Havlicek (Boston Celtics): 8

Aktif isimler arasında en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu:

1. Tony Parker (San Antonio Spurs): 4

2. LeBron James (Miami Heat/Cleveland Cavaliers), Dwyane Wade, Udonis  Haslem (Miami Heat): 3

Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala, Shaun  Livingston (Golden State Warriors): 3

Normal sezondaki takım rekorları:

En fazla galibiyet: Golden State Warriors (2015-16) - 73

En fazla mağlubiyet: Philadelphia 76ers (1972-73) - 73

En iyi galibiyet yüzdesi: Golden State Warriors (2015-16) 73-9 (yüzde  89)

En kötü galibiyet yüzdesi: Charlotte Bobcats (2011-12) 7-59 (yüzde  10,6)

En fazla sayı atılan maç: 370 sayı

Detroit Pistons: 186 - Denver Nuggets: 184 (1983'te 3 kez uzatmaya  giden karşılaşma, aynı zamanda bir takımın en çok sayı (186) attığı maç olarak da  NBA tarihine geçti)

En az sayı atılan maç: 119 sayı

Milwaukee Hawks: 57 - Boston Celtics: 62 (1955)

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