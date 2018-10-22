NBA'deki kavganın cezaları belli oldu
NBA’de dün gece Houston Rockets - Los Angeles Lakers karşılaşmasında kavga eden Brandon Ingram, Chris Paul ve Brandon Ingram'ın cezaları belli oldu.
Lakers'tan Brandon Ingram'ın James Harden'ı itmesiyla başlayan gerginlik, Rajon Rondo ile Chris Paul arasında yumruklu kavgaya dönüştü. Ingram'da ikili arasındaki kavgaya dahil olmuştu.
NBA yönetimi Brandon Ingram’a dört maç, Rajon Rondo’ya üç maç ve Chris Paul’e iki maç ceza verme kararı aldı.
Rondo ile Paul arasındaki kavganın, Rondo'nun rakibinin yüzüne tükürmesiyle başladığı ifade edildi.
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