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Ndiaye adım adım Trabzonspor'a

Lig arasına 4 hafta kala Fırtına'da transfer çalışmaları iyice hız kazandı. Badou Ndiaye'yi olmazsa olmaz olarak belirleyen Trabzonspor yönetimi hem oyuncu hem de kulüp cephesiyle kıran kırana pazarlıkları sürdürüyor.

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Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışının daha çetin geçeceğini göz önünde bulunduran Trabzonspor, en az 3 takviye yapacak.
 
Devre arasına 4 hafta kala görüşmelerde gaza basıldı. Bordo-Mavililer, orta saha, sağ kanat ve imkan olursa sol beke takviye gerçekleştirecek. Orta sahaya düşünülen 1 numaralı isim ise Badou Ndiaye. Stoke City'de mutsuz olan Senegalli ön libero için 1 aydır temaslarını sürdüren Trabzonspor'un profesyonelleri, maliyeti düşürmeye çalışıyor.
 
Ndiaye yarım sezon için 1.5 milyon Euro talep ederken, Championship ekibi de 1 milyon Euro istiyor.
 
Hem oyuncu hem de kulüp cephesiyle kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Trabzonspor Yönetimi bir yandan da devre arası transferi konusunda kaynak yaratmaya çalışıyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligi yakından tanıması nedeniyle Ndiaye'yi çok istediği öğrenildi. 
 
(Takvim)

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