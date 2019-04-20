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Ndiaye: Bunu Fatih Terim'e sorun!

Galatasaray'da Stoke City'den kiralık olarak oynayan Badou Ndiaye, 3-1 kazandıkları Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

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Kayserispor'un attığı golde hatası olan Ndiaye, "Yediğimiz golde sorumluluk bendeydi. Kornere atabilirdim, taca atabilirdim ama oyuna sokmak istedim. Arkadaşlarım da, ben de aslan gibi mücadele ettik ve geri döndük" dedi.

"BABAM BANA MESAJ ATTI"

Maç sonunda babasının mesaj attığını kaydeden Badou Ndiaye, "Açıkçası babam bana bir mesaj attı, 'Kendine çok güveniyorsun dedi.' Bu bana iyi bir ders oldu. Yanımda Emre vardı ama ben Emre'yi göremedim" diye konuştu.

"BUNU FATİH HOCAYA SORMAK LAZIM"

Gelecek sene takımda olup olmayacağı sorulan Senegalli oyuncu, "Bunu Fatih hocaya ve yönetime sormak lazım. Bana söz düşmüyor" ifadelerini kullandı.

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