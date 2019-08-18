Ne atan var ne de savunan

GEÇEN sezon Süper Lig’in yanı sıra Türkiye Kupası’nda da şampiyon olan ve yeni sezona da TFF Süper Kupası’nı alarak giren Galatasaray, ligin açılış maçında deplasmanda Denizlispor’a 2-0 yenilirken hiç de iyi görüntü sergilemedi. 9 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkan Horozlar önünde Sarı-Kırmızılı takımın hem hücum hattı hem de savunma hattında sorunlar olduğu su yüzüne çıktı.

DİAGNE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Yönetimin geçen sezon Kasımpaşa’dan gelip 10 gol atarak gol kralı olmasına karşın göndermek istediği Mbaye Diagne, ilk 11’de sahaya çıkmatığı maçta hücum hattında hiçbir varlık gösteremedi. Sakat Feghouli’nin yokluğunda, kiralık Onyekuru’nun da takımda tutulamaması sonrası kanatlarda görev yapan yeni transferler Ryan Babel ve Jimmy Durmaz, Denizlispor karşısında kendilerinden beklenen verimli futbolu ortaya koyamadı.

STOPERLER HİÇ GÜVEN VERMİYOR

Cim-Bom’da yeni transfer Seri, 45 dakika görev yaparken etkili değildi. Kaptan Selçuk İnan da kaçırdığı penaltı ile taraftarlarca yenilginin baş sorumlusu ilan edilirken, asıl sorun savunmanın göbeğinde görüldü. Fiorentina karşısında da hazır bir görüntü sergilemeyen Luyindama ve Marcao yine isteksiz ve güvensizdi. Üstelik Marcao çift sarıdan atılarak adeta takımı yaktı. Sonradan oyuna giren Emre Mor da hazır bir görüntü sergilemedi.