Ne atan var ne de savunan
Sezonun açılış maçında Denizli’ye 2-0 kaybeden Cim-Bom’da yönetimin satmaya uğraştığı golcü Diagne, varlık gösteremedi. Defansın göbeğinde Luyindama ve Marcao önemli hatalar yaptı. Kanatlar da iyi çalışmadı.
- Star Spor
GEÇEN sezon Süper Lig’in yanı sıra Türkiye Kupası’nda da şampiyon olan ve yeni sezona da TFF Süper Kupası’nı alarak giren Galatasaray, ligin açılış maçında deplasmanda Denizlispor’a 2-0 yenilirken hiç de iyi görüntü sergilemedi. 9 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkan Horozlar önünde Sarı-Kırmızılı takımın hem hücum hattı hem de savunma hattında sorunlar olduğu su yüzüne çıktı.
DİAGNE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Yönetimin geçen sezon Kasımpaşa’dan gelip 10 gol atarak gol kralı olmasına karşın göndermek istediği Mbaye Diagne, ilk 11’de sahaya çıkmatığı maçta hücum hattında hiçbir varlık gösteremedi. Sakat Feghouli’nin yokluğunda, kiralık Onyekuru’nun da takımda tutulamaması sonrası kanatlarda görev yapan yeni transferler Ryan Babel ve Jimmy Durmaz, Denizlispor karşısında kendilerinden beklenen verimli futbolu ortaya koyamadı.
STOPERLER HİÇ GÜVEN VERMİYOR
Cim-Bom’da yeni transfer Seri, 45 dakika görev yaparken etkili değildi. Kaptan Selçuk İnan da kaçırdığı penaltı ile taraftarlarca yenilginin baş sorumlusu ilan edilirken, asıl sorun savunmanın göbeğinde görüldü. Fiorentina karşısında da hazır bir görüntü sergilemeyen Luyindama ve Marcao yine isteksiz ve güvensizdi. Üstelik Marcao çift sarıdan atılarak adeta takımı yaktı. Sonradan oyuna giren Emre Mor da hazır bir görüntü sergilemedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.