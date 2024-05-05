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Spor

Ne Gaziantep'e ne Hatay'a yaradı!

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Gazintep FK ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

5 Mayıs 2024 Pazar 21:50 - Güncelleme:
Ne Gaziantep'e ne Hatay'a yaradı!
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile Özhan Pulat'ın yönetimindeki Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'nin golünü 11. dakikada Papy Djilobodji atarken, Hatayspor'a beraberliği getiren golü 15. dakikada Guy-Marcelin Kilama kaydetti.

Gaziantep FK'de Denis Draguş, 87. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından Gaziantep FK 35 puana yükselirken, Hatayspor 34 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Hatayspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

PUAN DURUMU

14- Ankaragücü (39)

15- Fatih Karagümrük (37)

16- Konyaspor (36) - Bir maçı eksik

17- Gaziantep FK (35)

18- Hatayspor (34)

19- Pendikspor (30) - Bir maçı eksik

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