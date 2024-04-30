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Spor

Ne Real'e ne Münih'e yaradı! Devlerin ilk maçında kazanan çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih, evinde Real Madrid'i konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

30 Nisan 2024 Salı 23:54 - Güncelleme:
Ne Real'e ne Münih'e yaradı! Devlerin ilk maçında kazanan çıkmadı
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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid 2-2 berabere kaldı.

Allianz Arena'da oynanan mücadelede Bayern'in gollerini 53. dakikada Leroy Sane ve 57. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti.

Bayern'in İngiliz yıldızı Harry Kane, bu sezon çıktığı 43. maçta 43. golüne imza atmış oldu.

Real Madrid'in gollerini ise 24. dakikada Vinicius Junior ve 83. dakikada penaltıdan yine Vinicius Junior kaydetti.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da rövanş öncesi avantajlı konuma geçemedi ve turun kaderi Madrid'deki rövanş maçına kaldı.

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