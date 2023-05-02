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Spor

Ne yaptın Cengiz Ünder! Bütün ülke bu olayı konuşuyor

Milli futbolcu Cengiz Ünder kulübü Marsilya'da gösterdiği performansla Fransa'da gündeme oturdu. Son 3 maçta gol atmayı başaran Cengiz Ünder önemli bir rekor kırdı. İşte detaylar...

Star Gazetesi2 Mayıs 2023 Salı 07:34 - Güncelleme:
Ne yaptın Cengiz Ünder! Bütün ülke bu olayı konuşuyor
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Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder kulübünde önemli bir başarıya imza attı. Takımı sırtlayan milli yıldız son 3 maçta da gol atmayı başardı. Fransa'da gündeme oturan Cengiz Ünder önemli bir rekora da imza attı. Başarılı futbolcu Marsilya'da skora etki ettiği son 17 resmi karşılaşmanın tamamında takımının sahadan 3 puanla ayrılmasını sağladı.

CENGİZ ÜNDER FIRTINASI

25 yaşındaki futbolcu sezon başında teknik direktör Igor Tudor ile anlaşamamış ve yedek kulübesine çekilmişti. Daha sonrasında ilk 11 formasını kapan Cengiz Ünder gösterdiği performansla adeta küllerinden doğdu. Başarılı futbolcu son haftalarda gösterdiği performansla adeta Marsilya'yı sırtlıyor.

CENGİZ ÜNDER'DEN AÇIKLAMA

Yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde transferi hakkında da konuşmuştu. Marsilya'da mutlu olduğunu söyleyen Cengiz Ünder, menajerine gelen transfer tekliflerinin değerlendirilmemesini ve gelecek sezon Marsilya ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini açıklamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marsilya formasıyla bu sezon 41 maça çıkan Cengiz Ünder karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 gol 4 asistlik performans ile oynuyor.

Star Gazetesi

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