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Spor

Ne yaptın sen Arda Turan! Süper Lig'de büyük sürpriz: Kimse beklemiyordu

Arda Turan için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eyüpspor'u çalıştıran genç teknik adam, lige resmen damga vuruyor. Gündemden düşmeyen Arda için bir gelişme daha yaşandı. İşte Arda Turan haberinin ayrıntıları…

19 Aralık 2024 Perşembe 07:08 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Arda Turan! Süper Lig'de büyük sürpriz: Kimse beklemiyordu
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Arda Turan, Eyüpspor ile ligde sürpriz bir çıkış yakaladı. Geçen sene takımın başına geçen ve İstanbul ekibini 1. Lig'den, Süper Lig'e yükseltme başarısı gösteren Arda Turan, ortalığı resmen salladı. Süper Lig'de 4. sıraya kadar yükselen Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Avrupa'da ikinci oldu.

ARDA TURAN'DAN SÜPER LİG'DE BÜYÜK SÜRPRİZ

Eyüpspor, yapılan bir derlemede Avrupa genelinde alt liglerden üst lige çıkarak en çok puan toplayan ikinci takım oldu. Avrupa'nın en iyi 10 ligi arasında alt ligden yükselen takımların performanslarının analiz edildiği haberde, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, 26 puanla Portekiz ekibi Santa Clara'nın hemen ardından ikinci sırada yer aldı.

Listede bir başka Süper Lig ekibi Göztepe de yer alırken, İzmir temsilcisi 24 puanla 3. sırada kendisini konumlandı.

EYÜPSPOR GÜNLERİ

Arda Turan, takımı Eyüpspor ile toplamda 61 resmi karşılaşmaya çıktı. 37 yaşındaki genç teknik adam bu müsabakalarda takımıyla 36 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 de mağlubiyet elde etti.

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