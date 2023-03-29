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Spor

Ne yaptın sen Cengiz Ünder! Milli Takım'da büyük kriz

Cengiz Ünder, A Milli Takım'da krize neden oldu. EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşan millilerde Cengiz Ünder, performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. İşte detaylar...

29 Mart 2023 Çarşamba 20:21 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Cengiz Ünder! Milli Takım'da büyük kriz
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A Milli Takım'da Cengiz Ünder performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşan ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder, kötü oyunuyla eleştirilerin hedefi oldu.

CENGİZ ÜNDER HÜSRANA UĞRATTI

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım, Ermenistan'ı 2-1 yendi ve Hırvatistan'a 2-0 yenildi. Ay-yıldızlılarda iki karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder'in performansı dikkat çekti. Sahada kayıplara karışan milli oyuncu, kötü oyunuyla saç baş yoldurttu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Cengiz Ünder'in bu kötü performansı sosyal medyada da gündem oldu. Taraftarlar milli oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu. Yapılan binlerce paylaşımın ardından Cengiz, kısa sürede trendlere yükseldi.

MARSİLYA KARNESİ

Bu sezon Marsilya formasıyla şu ana kadar 36 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, bunların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2093 dakika süre alan 25 yaşındaki milli oyuncu, 2 gol ve 6 asistle skora etki etti.

MİLLİ TAKIMDAKİ PERFORMANSI

Milli formayla şu ana kadar 47 maça çıkan Cengiz Ünder, toplam 3431 dakika süre aldı ve 15 gol, 10 asistle takımına katkıda bulundu.

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