Ne yaptın sen Gedson Fernandes! Böylesi görülmedi

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Gedson Fernandes başarılı istatistikleriyle hem Avrupa'ya hem de Süper Lig'e damga vurdu. Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla en iyiler arasına girmeyi başardı.

GEDSON FERNANDES, 6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarak büyük yankı uyandırmıştı. 23 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla şu ana kadarki performansıyla beğeni topladı.

SÜPER LİG'E GEDSON FERNANDES DAMGASI

Siyah-beyazlı formayla sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Gedson Fernandes, Süper Lig'de bu sezon yüzde 71.87 başarı ortalamasıyla rakip ceza sahasına en fazla isabetli pas atan 4. oyuncu oldu.

AVRUPA'DA İLK 5'E GİRDİ

Gedson Fernandes'in başarılı grafiği Avrupa'ya da yansıdı. Portekizli oyuncu, Avrupa'nın en değerli 10 liginde 23 yaş ve altı oyuncular arasında maç başına rakip sahada en fazla top kazanan 5. oyuncu oldu.

GEDSON'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı ve toplam 946 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 asistle skora etki etti.