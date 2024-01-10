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Spor

Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Tüm Avrupa onu konuşuyor

Serie A'da Inter formasıyla harika işler çıkartan Hakan Çalhanoğlu, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Milli futbolcu, sergilediği oyunun karşılığını sonunda aldı. İşte Hakan Çalhanoğlu haberinin detayları…

10 Ocak 2024 Çarşamba 18:40 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Tüm Avrupa onu konuşuyor
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Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 3. sezonunu geçirdiği Milano ekibinde performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Milli futbolcu ligde 19. hafta geride kalırken lider konumda bulunan mavi–siyahlılarda oyunun kilit ismi konumunda. Yıldız orta saha, oynanan 19 karşılaşmanın ardından Serie A'da reytingi en yüksek isimlerden biri olmayı başardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU EN İYİ 11'DE

Ligin ilk yarısı geride kalırken Opta'nın verilerine göre Serie A'da en iyi ilk 11 belli oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki en yüksek 2. puanı alarak orta sahaya yazıldığı listede Inter'den Federico Dimarco, Francesco Acerbi ve Lautaro Martinez de bulunuyor. Kadroyu tamamlayan diğer oyuncular ise, Michele Di Gregorio (Monza), Bremer, Danilo (Juventus), Arthur (Fiorentina), Christian Pulusic (Milan), Alfred Gudmundsson (Genoa), Matias Soule (Frosinone) olarak belirlendi.

İTALYANLAR ÖVGÜYLE SÖZ EDİYOR

İtalyan gazeteciler, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını adeta yere göğe sığdıramadı. Çizme basını, Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Inter'in başarılı orta sahası için "O, takımın seviyesini yukarıya çıkarıyor. Çalhanoğlu'nun olmadığı zamanlarda Inter'in bocaladığına çok kez şahit olduk. Takımdaki en değerli parça." yorumlarında bulundu.

SEZON RAKAMLARI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 24 karşılaşmada 1873 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu süre zarfında skora 8 gol ve 3 asist ile katkıda bulunmayı başardı.

Star Gazetesi

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