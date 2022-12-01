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Spor

Ne yaptın sen Merih Demiral! Tüm İtalya bu rekorla çalkalanıyor

Merih Demiral, Atalanta'daki performansıyla dünya devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, transferiyle bonservis rekorunu kırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi1 Aralık 2022 Perşembe 18:54 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Merih Demiral! Tüm İtalya bu rekorla çalkalanıyor
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Atalanta'da forma giyen Merih Demiral için Avrupa devleri sıraya girdi. İtalyan ekibinin 20 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı Merih Demiral, bonservis rekoru kıracak.

MOURINHO, MERİH DEMİRAL'I İSTİYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Roma'da teknik direktör Mourinho, savunmaya takviye istiyor. Mourinho bu doğrultuda Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.

REAL MADRİD VE MANU DA ONUN PEŞİNDE

Haberde Roma'nın yanı sıra Real Madrid ve Manchester United'ın da Merih Demiral'ı istediği ve önümüzdeki yaz transferi bitirmek için şimdiden harekete geçtikleri belirtildi.

BONSERVİS REKORU KIRACAK

Real Madrid, Manchester United ve Roma'nın talip olduğu Merih Demiral için Atalanta 52 milyon euro bekliyor. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde milli oyuncu bonservis rekorunu kıracak.

MERİH DEMİRAL'IN PERFORMANSI

Merih Demiral, bu sezon Atalanta formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1073 dakika süre alan milli savunmacı, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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