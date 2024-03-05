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Spor

Ne yaptın sen Samet Akaydin! Panathinaikos'ta büyük kriz

Samet Akaydin, Panathinaikos'ta beklentileri karşılayamadı. Yunanistan'da Samet Akaydin krizi çıktı. İşte detaylar...

5 Mart 2024 Salı 18:51 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Samet Akaydin! Panathinaikos'ta büyük kriz
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Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Samet Akaydin için sarı lacivertli yönetim, kiralık hamlesi uygulamaya karar verdi. Fatih Terim'in isteğiyle devre arasında milli savunmacı, Panathianikos'a kiralık olarak imza attı. Takıma ilk katıldığı dönemde çok fazla süre bulamayan tecrübeli stoper, toplam 6 maçta 90 dakika süre bulabildi.

SAMET AKAYDİN KRİZİ!

Panathinaikos'ta as stoperlerin yaşadığı sakatlık nedeniyle kendini öne çıkarıp formayı kapan Samet Akaydin, performansıyla eleştirildi. Yunanistan basını, Fatih Terim'in ekibinin OFI Girit ile 2-2 berabere kalarak zirve yolunda yara almasını, 29 yaşındaki savunmacıya bağladı.

"PANATHINAIKOS SEVİYESİNDE DEĞİL"

Yunan spor yorumcuları, "Samet Akaydın'ın Panathinaikos seviyesinde olmadığını düşünüyorum. Şu anda Panathinaikos'a yardım etmiyor, çabalıyor, iradesi var ama Panathinaikos bunun bedelini ödüyor" diyerek sert bir eleştiride bulundu.

Star Gazetesi

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