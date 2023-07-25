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Spor

Necati Ateş: Fatih Terim yeniden takım çalıştırmak istiyor

Necati Ateş, geçmişte antrenör ekibinde yer aldığı Fatih Terim'in yeniden takım çalıştırmak istediğini söyledi.

25 Temmuz 2023 Salı 23:00 - Güncelleme:
Necati Ateş: Fatih Terim yeniden takım çalıştırmak istiyor
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Ateş açıklamasında Terim'in her dönem gündem olduğunu ve hocalığı bırakmak istemediğini bildiğini söyleyerek, "Hocam görevde değilken bile arkasından eleştirenlar var. Fatih hoca hiçbir zaman antrenörlüğü bıraktım demedi ki. Fatih Hocanın halen antrenörlük yapmak istediğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Necati Ateş Terim'in Türkiye'de sadece Galatasaray ve A Milli Takım'da çalışacağını söyleyerek, "Azerbaycan'dan Katar'dan teklifler sürekli geliyor. Bir anda İtalya'dan da teklif gelebilir. Fiorentina'nın efsanesinden bahsediyorsunuz. Her an bir teklif gelip görevine yine başlayabilir belli olmaz" sözlerini kullandı.

Terim'e saha dışında görev almasını yakıştıranlar olduğunu da belirten Ateş, "Hocayı sevenler bu işi yapmasını isteyenler var. Dışarıda neler konuşurlar onu bilemem ama hocalık yapmak istediğini biliyorum" diye konuştı.

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