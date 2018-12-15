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Necip Uysal, Beşiktaş formasıyla 200'üncü maçına çıkacak

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmada, siyah-beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal ikinci 'dalya' için şans arayacak.

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Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip, şu ana dek Süper Lig'de 199  karşılaşmada görev aldı. Sakat oyuncuların yokluğunda son 3 lig maçında ilk 11'de  sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında da bu istikrarını  sürdürürse kariyerinde ikinci "Dalya"ya ulaşacak.

Necip Uysal, ligde 116 karşılaşmada ilk 11'de şans bulurken, 83  karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, teknik direktör  Şenol Güneş döneminde ise oynadığı 66 lig maçının 41'inde yedekten oyuna girdi.

Takımın jokeri

Beşiktaş kariyerinde Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Tayfur Havutçu,  Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş ile çalışan Necip  Uysal, adeta takımın jokeri oldu.

Kenarda kalsa da teknik direktörlerin vazgeçemediği isim olan Necip  Uysal, farklı mevkilerde görev aldı. Kariyerinin başında orta saha ve ön liberoda  oynayan Necip, eksiklerin olduğu dönemlerde ise sağ bek, stoper ve sol bekte de  oynadı.

Necip Uysal, son 3 karşılaşmada ise stoperde takımına katkı verdi.

Siyah-beyaz kariyer

Necip Uysal, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta A takımda 10.  sezonunu geçiriyor.

Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımın altyapısında 2008-2009 ve  2007-2008 sezonlarında PAF Ligi'nde görev aldı.

Lig performansı

Necip Uysal'ın Beşiktaş formasıyla lig performansı şöyle:

SEZON MAÇ GOL SARI KART KIRMIZI KART

2018-2019 7 - 2 -

2017-2018 13 - 2 -

2016-2017 17 - 3 1

2015-2016 29 1 7 -

2014-2015 20 - 4 1

2013-2014 23 - 5 1

2012-2013 26 1 5 -

2011-2012 29 - 2 1

2010-2011 24 2 4 2

2009-2010 11 - 1 - 

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